الوطنية لحقوق الإنسان : يجب حفظ كرامة المحتاجين ومنع تصويرهم أثناء تلقي المساعدات

أخبار ليبيا 24

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصوير المحتاجين أثناء تقديم المساعدات الإنسانية لهم. بشكل نهائي وبأي حال من الأحوال.

وبينت اللجنة في بيان لها اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه أنه يسمح فقط بتصوير عملية الإعداد والتجهيز. وحركة السيارات والعاملين خلال فترة التجهيز.

الالتزام بالمصلحة الفضلي

وشدد اللجنة أنه يجب على المنظمات الدولية والأممية العاملة في ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني المحلية. الالتزام بالمصلحة الفضلي للأطفال وصون واحترام كرامة المستفيدين من المساعدات الإنسانية .

وذكرت أنه يسمح بتصوير المستفيدين للتوثيق الداخلي بما يضمن كرامة المستفيدين وبعد موافقتهم. مشددة على منع نشر الصور بالإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. والغرض من التصوير لضمان الممول أو الوزارة أن المساعدات قد وصلت لمستحقيها .

حماية حقوق الإنسان

وقالت المنظمة أنه بالإشـــــــــــــــارة إلى المهام المناطة بها وانطلاقاً من مهام عملنا الإنسانية والحقوقية والقانونية، وحرصاً منا على تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان والمواطنة.

فأن المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للمحتاجين والمتضررين في ليبيا منذ سنوات كثيرة. على خلفية النزاعات المسلحة والتي خلفت النزوح والتهجير وكذلك أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدة على الأراضي الليبية. والتي تكون في حالة عوز وحاجة للمساعدة .

كشف هوية المستفيدين

حيث تقوم عديد المنظمات المحلية والدولية وجهات حكومية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئات الزكاة والأوقاف بتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وفي غالب الأوقات يتم توزيع المساعدات مع كشف هوية المستفيدين وتصوير وجوه الأطفال والنساء وكبار السن وهم يتلقون المساعدات. ثم تتلقفها وسائل الإعلام مما يسبب الضرر النفسي والأذى الاجتماعي للمحتاجين لفترات طويلة من الزمن خصوصاً عندما نراعي طبيعة المجتمع. الذي نعيش فيه حيث يعتبر طلب المساعدة أو قبول مساعدة ليس شيء محبذ هذا على صعيد البالغين أم الأطفال فيعد الأمر خطير ويسبب ضرر كبير لهم خلال السنوات القادمة لحياتهم .