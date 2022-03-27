المنفي يشدد على وضع حلول لارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على العمل بشكل عاجل لوضع آلية مناسبة لدعم السلع الأساسية. وذلك من خلال استراتيجية واضحة؛ للتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده، اليوم الأحد، مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، ناقش المنفي والحويج الضوابط التي تم وضعها لضمان خفض أسعار السلع. بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا المنفي إلى ضرورة الإسراع في منح علاوة غلاء المعيشة للمواطنين. لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة للمنفي، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة. بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وأشار الحويج إلى أن اللجان المختصة عاكفة على وضع أفضل السبل لضمان انسياب السلع، وتوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة.