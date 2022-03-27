الحويج: رئاسة الوزراء تدرس إقرار علاوة غلاء المعيشة بقيمة 300 دينار للفرد

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قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. إن مجلس الوزراء يدرس إقرار علاوة غلاء المعيشة بواقع 300 دينار ليبي للفرد الواحد.

وأوضح الحويج في تصريحات صحفية. أن هذه العلاوة تصرف مرتين، خلال عام 2022، الأولى قبل رمضان والثانية قبل عيد الفطر كعلاج قصير المدى.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة. إلى أن زيادات النفط تغطي هذه العلاوة التي هي من حق المواطن.

وذكر الحويج أن هناك بديلين آخرين. وهما تفعيل دور صندوق موازنة الأسعار من خلال تكليفه باستلام السلع الأساسية الموردة من التجار والمصانع الموردة لها ويتولى بيعها بنسبة دعم حسب الاتفاق.

وأفاد وزير الاقتصاد أن البديل الآخر هو صرف البديل النقدي الشهري للمواطن والمقدر حاليًا بـ 92 دينار مبلغ سنوي لعدد 7 مليون و600 ألف مواطن.

وكان الحويج أصدر قرارا بتحديد الحد الأقصى لأسعار السلع والمواد الغذائية، مؤكدا أنهم عاكفون بالتنسيق مع رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة على إصدار منحة علاوة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ووضع آلية لدعم السلع الأساسية.

وحددت وزارة الاقتصاد السعر الأقصى لكيلو المكرونة بـ3 دينار والأرز بـ3.5 والزيت بـ10 دينار وعلبة الطماطم بـ 3 والحليب بـ 3.5.

وطالب القرار أصحاب المراكز التجارية بوضع الأسعار في مكان بارز حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها.

وفقا لوزارة الاقتصاد فإن القرار يعد ساريا من تاريخ إصداره وحتى نهاية شهر رمضان، على أن يعاد النظر في استمراره وفقا للظروف الاقتصادية.