الحداد: ادعو كل الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن

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دعا رئيس الأركان العامة محمد الحداد في كلمة ألقاها خلال زيارته مدينة جادو الأربعاء الماضي كل الأطراف السياسية الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار في حوار وطني ليبي خالص يضم جميع أطياف الليبيين على حد سواء، دون أي تدخلات خارجية ووصايات

وبحسب صفحة رئاسة الأركان العامة على الفيسبوك قال الحداد ” تعيش بلادنا انقساما سياسيا محتدما حتى أصبحت مصطلحات “الشرق والغرب والجنوب” هي السائدة في الكلام وأن ليبيا تواجه وضعا سياسيا حرجا، والمستقبل الاقتصادي المجهول يُحيق بها “.

واكد أن الأخطر من الوضع السياسي وحالة الاقتصاد، هو سقوط قيم المجتمع الليبي المسلم المحافظ في التعايش والجوار وانهيارها كل يوم

ونوه إلى أن رئاسة الأركان قلقة جداً مما آلت إليه بلادنا، فالهوية الليبية في خطر، والقيم في انهيار، والفساد في تغول.

في حين تابع” نرى كيف أن الجريمة في ازدياد، والبطالة في اطّراد، والأمراض الفتاكة في انتشار. وأن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي معنية في المقام الأول بمجتمعنا وقيمه وأمنه القومي وسيادتها، والاستعداد لأي أطماع قد تهددها”.

وفي سياق أخر أعربت مفوضية حقوق الإنسان في ليبيا عن “قلقها” من قمع المجتمع المدني. في ليبيا على نحو متزايد. داعية لوقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق والإفراج. عن جميع المعتقلين تعسفيا.

في حين قالت المفوضية الأممية في بيان لها إن عناصر من المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. احتجزت مدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. بشكل تعسفي، بحجة حماية “القيم الليبية والإسلامية” وتعريضهم للتعذيب. والمضايقة اللفظية والترهيب.

في حين أشارت في البيان نفسه إلى أنه جرى اعتقال 7 رجال، تتراوح. أعمارهم بين 19 و29 عاما. بين نوفمبر 2021، ومارس 2022.