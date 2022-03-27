استطلاع| بعض متابيعنا يرون أن حل أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية إعادة الجمعيات الاستهلاكية

أخبارليبيا24- استطلاع

يصاحب شهر رمضان من كل عام ارتفاعًا كبيرًا لأسعار المواد الغذائية والأساسية في استغلال للمناسبة من قبل التجار في هذا الشهر الفضيل المعروف بمصاريفه الكثيرة.

هذا الارتفاع يحدث على مرأى ومسمع الأجهزة الرقابية والضبطية في البلاد إلا أنها لاتحرك ساكنًا رغم القرارات والتعهدات بضبط المخالفين والتحكم والسيطرة على الأسعار المبالغ فيها.

هذا العام وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وجه تعليماته بضرورة توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة خلال شهر رمضان.

الدبيبة شدد على ضرورة وضع ضوابط لمتابعة هذه السلع الأساسية. وفي هذا الشأن وجهنا لمتابعينا سؤالا هل ترى أن هذه التعليمات ستلقى آذانًا صاغية، أم سيواصل التجار استغلال الشهر والظروف؟

بداية قال Mohamed Alnajar :”عدم وجود الدولة والقانون لن يحدث أي تجاوب من التجار”. يؤيده عبدوالتير التير :”سيواصل التجار بيعهم”.

أما Abdalbaset Albarase فيقول :”قرار وهمي كيف اللي قبله”. ويرى Nori Khalifa أنه :”مثل الكهرباء تماما. أكد أنه في شهر 11ستنتهي مشكلة طرح الأحمال ولازلنا نعاني. لذلك أي واحد كذاب همه الفوز في الانتخابات فقط”.

ويؤكد أنس جرير :”ماذا يعني قرار الدبيبة للتجار. هل هو ملزم؟ حبر على ورق. إذا كان يريد الحل ينزل سعر الصرف إلى ما دون 2 دينار للدولار”.

و Libya Heart يقول :”أصلًا موضوع زيادة الأسعار في الوقت هذا كله ممنهج. حتى يأتي من يعالج هذه الأزمة ويصبح في نظر بعض الأشخاص وطني”.

وتؤكد بسمة حمزة بالقول :”والله ماهو معدلين عليه”. وييقول Khaled Zaghwan “زى ما أعطى تعليماته بتوفير الكهرباء. وأيضا تعليماته باستيراد الكتب. وزي تعليماته بصرف المرتبات كل شهر فى شهره. وتعليماته بزيادة مرتب الضمان”.

ويقول Al Bosifi Al Bosifi :”أخبار للاستهلاك فقط لافائدة مرجوة منها”. محمد طاهر يعتقد :”نفس نهج النظام السابق كانوا يجيبوا في ملابس العيد ليلة العيد”.

ويقول Osama Elharathi :”لن تلقى أي اهتمام طالما أن السلع الأساسية في مخازن التجار وليست في مخازن الدولة”.

وتابع :”لو صدقت النوايا فلابد من إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإعادة دور الجمعيات الاستهلاكية التي كانت مصدر ثقة وأمان للمواطن وللوطن من عبث أصحاب النفوس الضعيفة بقوت المواطن و المضاربة بالأسعار”.

وطرح Fateh Lashter سؤالًا قال فيه :”غير يقول لنا أين تذهب أموال دعم السلع بس”. ساجد لربه يرى أن :”الحل هو صندوق موازنة الأسعار لكي يتم القضاء على الاحتكار والسمسرة”.

وأمين عبدو غات يقول :”فعلوا الجمعيات خاطي هكي كلام فارغ”. الصحراوي الصحراوي الصحراوي يؤيده بالقول :”كلام بس كان يبي مساعدة المواطن يوفر السلع عن طريق الجمعيات الاستهلاكية”.

أبو علي يقترح :”الأمر يتطلب حرس بلدي صارم يراقب التسعيرة. واعتمادات وتغريق السوق بالسلع”.

وتقول Soma Mohamed :”هو مش غير شهر رمضان الكريم. الحل هو إرجاع الجمعيات التعاونية. وإغلاق باب استيراد التجار للسلع الحساسة الأساسية. الدقيق والسكر والزيت”.

وكذلك صالح ادريس يقول :”يجب إعادة تفعيل تنظيم الجمعيات الاستهلاكية. Emad Cctv يقول :”الحل رد الجمعيات واستخدام البطاقات الإلكترونيه ( بطاقه تموين) لكل عائله ليبية. وتوفير السلع الأساسية للمواطن غير هكي مافي حاجة صايرة.