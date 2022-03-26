Xiaomi تستعد للإعلان عن هاتفها جديد للعام الجاري

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تستعد Xiaomi للإعلان عن هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف 5G التي ستطرح العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف الفئة 12 التي طرحتها Xiaomi سابقا، وسيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 778G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول شوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 6 و8 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحصل الجهاز على ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

وفي سياق متصل تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات تضاهي تلك الموجودة في أحدث هواتف سامسونغ.

في حين سيأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والألومينيوم محمي. من الماء والغبار أبعاده (163.5/75.8/8.9) ملم. وزنه 193 غ.

أما شاشته فستكون Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة. دقة عرضها (2400/1080) بيكسل. ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا. وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية. عالية للصور والفيديوهات.

في حين يمكن لهذا الهاتف التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات والعمل مع شبكات 5G. بفضل معالج. Qualcomm Snapdragon 888 5G. وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت وذواكر داخلية 126 و256 غيغابايت كما سيجهز بمعالج رسوميات Adreno 660.