مركز الأرصاد يتوقع تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة

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توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبيًا على بقية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء السبت على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها 50 كم /س على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ، تتحول الأحد على أقصى مناطق الساحل الغربي حتى طرابلس إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة وتشمل بقية مناطق الاثنين مع تحسن في الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا الاثنين على غالبية المناطق.

سهل بنغازي حتى مرادة

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الأحد على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية الأحد مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا الأحد على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية . إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء السبت على مناطق غدامس والحمادة. مع احتمال هطول أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية. إلى جنوبية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 50 كم /س. على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية ، تتراجع من مساء الأحد على أغلب مناطق مع تحسن في الرؤية، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين 26 و 28 درجة مئوية وتصل السبت على غات و غدامس إلى 34 درجة. وتسجل ارتفاعًا الأحد على غالبية المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو ؛فستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية. إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 21 و 24 درجة مئوية. وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأحد والاثنين.