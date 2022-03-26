ليبيا تشارك في منتدى الدوحة في نسخته الـ20

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شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في نسخته الـ20 تحت عنوان “التحول إلى عصر جديد” في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت، افتتح المنتدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقالت الخارجية أن المنتدى يرتكز على عدد من المحاور منها التحالفات الجيوسياسية. والعلاقات الدولية والنظام المالي والتنمية الاقتصادية ومجال الدفاع، والأمن السيبراني والغذائي، والاستدامة وتغيير المناخ.

وأشارت الخارجية إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة العديد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين والأكاديميين من مختلف دول العام.

ولفتت الخارجية إلى المنقوش ستشارك ضمن فعاليات كمتحدث رئيسي في حلقة حوارية بعنوان” اقتصاديات الحرب”. حيث ستلتقي بعدها ببعض من المسؤولين المشاركين على هامش المنتدى.