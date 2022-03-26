زينيغا يستقبل وفد منطقة فزان ويؤكد استمرار جهود البعثة

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استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزدون زنينغا، الجمعة مجموعة يمثلون منطقة فزان، حيث أعربوا عن مطالبتهم بحق أهالي الجنوب الليبي في التمثيل المناسب في العملية السياسية والأجسام التنفيذية ومؤسسات الدولة الليبية بما فيها المستويات القيادية.

في حين شدد الحضور لزينيغا على ضرورة أن تعامل المناطق التاريخية الثلاث لليبيا على قدم المساواة.

من جانبه طمأن الأمين العام المساعد، المشاركين بأن جهود البعثة في تسيير المسارات المختلفة يتم بملكية ليبية تتسم بالشمول حيث تمثيل محتلف التوجهات وجميع المناطق الليبية.

وفي سياق ليس ببعيد كان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة قد أكد. خلال لقائه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة. الأممية ستيفاني وليامز منحصر في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن. بناء على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه، عبر عملية وآليات ليبية ليبية.

وفي سياق متصل أعلنت المستشارة لدى الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز اختتام. ‏ الاجتماع التشاوري الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في توتس مع المجلس الأعلى للدولة.

في حين قالت وليامز على حسبها بالتويتر ” أختتم أمس في تونس اجتماعًا تشاوريًا. عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام مع وفد المجلس الأعلى للدولة المرشح للجنة المشتركة. التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين. إجراء انتخابات نزيهة وشاملة”.

في حين اوضحت أن الجلسة الختامية حضرها ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا والذين جمعهم. لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية.