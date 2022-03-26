مجتمع| ردود بعض متابعينا حول تشوه الجنين هل أنت/ أنتِ مع الاحتفاظ به أو اجهاضه؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

في ظل التطور الحاصل في مجال الطب واستعمال أجهزة حديثة، أصبح من السهل اكتشاف إصابة الجنين بمرض ما أو إعاقة جسدية وهو داخل رحم أمه. وهو الأمر الذي لا يتقبله بعض الأولياء، فبمجرد معرفتهم بأن المولود المنتظر ليس سليما جسديا أو عقليا، يفكرون في طريقة للتخلص منه قبل أن يرى النور. بحجة تجنب المعاناة التي سيتكبدونها في سبيل رعايته مستقبلا.

يتمنى الوالدان، وهما بصدد انتظار الوافد الجديد على الأسرة، أن يرزقهما المولى عز وجل مولودا سليما من الناحية الجسدية والعقلية. بل لا يفكران أبدا في إمكانية أن يولد معاقا أو مصابا بمرض ما، وكم هو صعب أمر اكتشاف مرض الجنين قبل خروجه إلى الحياة. فإذا كان هناك أولياء يؤمنون بالقضاء والقدر وإرادة الله تعالى يرضون ويسلمون أمرهم للخالق، فإن هناك آخرين ابتعدوا عن الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة. فهم يفكرون بمجرد أن يخبرهم الطبيب، بأنهما سيرزقان بطفل يعاني مشاكل جسدية أو عقلية في كيفية التخلص منه، وهو داخل رحم أمه قبل أن يرى النور.

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع بخصوص في حالة تشوه الجنين هل أنت/ أنتِ مع الاحتفاظ به أو اجهاضه؟

آراء المشاركين

وقال “علي اعظيم” نحن مسلمون ولدينا مرجعية ومنظومة فقهية نستدل بها ونعمل بها في أدق التفاصيل. فما بالك الروح التي هيا من بيد الله سبحانه وتعالى، حسب رأيه .

ومن جهته، أوضح “Libya Libya” إن واهب الحياة وخالقها هو الله فقد يصاب المسلم فى نفسه أو فلدة كبده. وقد يرزق بطفل معاق لذلك يجب تسليم آمره إلى الله عز وجل والصبر على قضاء الله وقدره …اسالوا علماء الفقه والشريعة.

وذكر “أبو علي ليبي” أولا هذه إزهاق روح مسلمة، ثانيًا الإجهاض من قانون الكفرة . بأن لهم الحق في الإجهاض اللهم سلم يارب ارجعوا إلى الله، حسب قوله .

وأعرب من جهته، “أبوسراج منير أنور العوامي” من أعطاكم حق زهق روح خلقها بارئها، لافتًا إلى أن هذا موضوع ليس للنقاش .

ما هو تشوه الجنين

تشوهات الأجنة أو Birth Defect هي عبارة عن مشاكل بنيوية في جسم الجنين قد تسبب له إعاقات جسدية أو عقلية بعد الولادة.

وتعدّ تشوهات الأجنة السبب الرئيسي في موت مواليد كُثر حول العالم في وقتنا الحاضر. بينما تشير الإحصاءات إلى أن كل طفل من أصل 33 يولدون بتشوهات خلقية في أمريكا وحدها.