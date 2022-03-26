خبراء روس يصنعون نموذجًا جديدًا من الحواسيب المحمولة

أخبارليبيا24

أعلنت وسائل إعلام روسية. أن الخبراء في مدينة أومسك الروسية تمكنوا من صنع نموذج جديد من الحواسيب المحمولة التي توفر حماية عالية جدا للبيانات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة. فإن الحاسوب الجديد المسمى “بيتبلاز تايتان” الذي بدأت شركة “بروموبيت” مرحلة إنتاجه- جهّز بمكونات روسية الصنع بما فيها اللوحة الأم. وأقراص التخزين الداخلية من نوع “إس إس دي” وأنظمة تبريد المعالج.

وسيضمن الجهاز حماية ممتازة للبيانات، كما سيصعب اختراقه كونه مجهزا بأنظمة تشغيل مطورة وأنظمة تشغيل “لينوكس”.

وسيحصل هذا الجهاز كذلك على معالجات “بايكال-إم” الروسية الصنع والمجهزة بثماني أنوية والمصممة لتوفير تشفير عال للبيانات أيضا.

وأشار مطورو الحاسوب إلى أنهم بدؤوا بالعمل على تطوير مكونات هذا الجهاز منذ أكثر من عام، وما زالوا يطورون تقنياته لتوفر أداء أفضل.

وصمم الحاسوب ليكون مناسبا للعمل بشكل رئيسي في المؤسسات الحكومية الروسية ومع الهيئات المهتمة بالعمل الآمن عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن معالجات بايكال-إم الروسية جهّزت بأنوية يصل ترددها إلى 1.5 غيغاهيرتز.

وصممت لتعمل مع مختلف أنواع الحواسيب والأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الصراف الآلي المصرفية وكذلك الحواسيب التي تستخدم في المنشآت الصناعية.