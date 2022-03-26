الأمن التونسي يكشف عن 75 خلية تابعة لـ “جند الخلافة”

أخبار ليبيا 24

أحبطت السلطات التونسية عشرات الأعمال الإرهابية والتخريبية كان من ستحدث في دول مجاورة. حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي .

وأوضح الجبابلي خلال مؤتمر صحفي بأن الأمن تمكن من تفكيك خلايا إرهابية وتوقيف العشرات من المتشددين في حصيلة حملات أمنية. مؤكدا أنه تم كشف خلايا إرهابية منها 73 خلية من قبل وحدات الأمن الوطني و75 خلية إرهابية من قبل الحرس الوطني.

وأفاد حسام الجبابلي بأن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت في الفترة الأخيرة أجانب يحملون الفكر التكفيري. كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم “جند الخلافة” في الجبال، أو التحول إلى ليبيا للالتحاق بخلايا إرهابية.

الجبابلي أشار إلى أنه تم توقيف 30 شخصا وإيداع 17 شخصا آخرين السجن بعد الكشف عن خلية إرهابية في سوسة. مرتبطة بتنظيم “جند الخلافة” الإرهابي، موضحا أن تلك الخلية لها عناصر في سبع ولايات.