تركيا تعلق حركة المرور عبر البوسفور بعد رصد جسم مشبوه

أخبارليبيا 24

علقت السلطات التركية حركة السفن عبر مضيق البوسفور، بعد رصد جسم يشتبه بأنه لغم بحري في مياهه. فيما أكدت وزارة الدفاع على حسابها في “تويتر” أن فرقا من قوات الدفاع تحت الماء (SAS) نقلت على وجه السرعة إلى موقع الحادث. بعد أن رصدت سفينة تجارية اليوم السبت جسما يشبه لغما قرب سواحل البوسفور.

وبحسب وسائل إعلام روسية، كانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية. قد اتهمت العسكريين الأوكرانيين بزرع نحو 420 لغما بحريا في مياه البحر الأسود في محيط موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني. على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا، محذرة من أن هذه الألغام في حال إفلاتها من مراسيها. قد تصل إلى البوسفور ثم إلى حوض المتوسط.

وفي ظل هذا الإعلان، طالبت البحرية التركية السفن بتتبع ألغام محتملة. بينما أكد الرئيس التركي رجب أردوغان أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات اللازمة على خلفية أنباء عن ألغام شاردة في البحر الأسود.

من جهتها أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل التركي تعليق حركة السفن عبر البوسفور في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر لدواع أمنية. على خلفية الحادث، وفقا لقناة “تي إر تي”، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الجسم المشبوه لغما في الواقع أم لا.

وأفادت صحيفة Star التركية بأن صيادين رصدوا هذا الجسم عندما كان يبحر في مياه البحر الأسود. قرب مرفأ ساريير-توركيلي عند مدخل البوسفور.