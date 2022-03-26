المصرف المركزي ببنغازي يتسلم 100 مليون دينار كشحنة أولى من أصل مليار دينار سيولة نقدية

26 مارس، 2022 11:17 م
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أخبار ليبيا24

استلّم مصرف ليبيا المركزي في بنغازي اليوم السبت سيولة نقدية 100 مليون دينار كشحنة أولى من أصل مليار دينار مرسلة من قبل المصرف المركزي بطرابلس إلى المصارف التجارية بشرق ليبيا.

وأوضح المصرف المركزي، أن مصرف ليبيا المركزي بنغازي، سيتولى توزيع الشحنة على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأكد، أن هذه الشحنة تأتي ضمن الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار وفقا للمواعيد المحددة والمتفق عليها.

ونشر المصرف المركزي صورا ومقاطع فيديو للشحنة الأولى من السيولة.

"إرسال

توفير سيولة نقدية

وأعلن، المصرف المركزي، الجمعة، أنه سيبدأ في إرسال مليار دينار سيولة إلى مصارف المنطقة الشرقية.

وقال المصرف، إن ذلك يأتي في إطار جهود توحيد المصرف المركزي لتوفير سيولة نقدية إلى بكافة فروع المصارف التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن إرسال السيولة يأتي بناء على التنسيق بين محافظ المصرف المركزي ونائبه. اعتبارا من يوم السب ووفقا للمواعيد المحددة المتفق عليها.

 

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26 مارس، 2022 11:17 م
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