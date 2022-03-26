تعرف على المراكز الثلاث الأولى لأكثر الهواتف الذكية مبيعاً في العالم

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نشرت وكالة Omdia البريطانية تقارير أشارت فيها إلى الهواتف الذكية التي حققت أكبر نسب مبيعات في الأسواق العالمية.

وتبعا لتحليلات الوكالة فإن هاتف Galaxy A12 من سامسونغ كان قد حقق أعلى نسبة من المبيعات بين الهواتف الذكية مع نهاية عام 2020، وبيع منه حتى تلك المدة أكثر من 51.8 مليون قطعة، وأن هواتف Galaxy A بشكل عام حققت أكثر من 50% من نسب مبيعات هواتف سامسونغ العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية في قوائم المبيعات تبعا لتصنيفات الوكالة حل هاتف Apple iPhone 12، الذي بيع منه تبعا للتقيميات أكثر من 41.7 مليون جهاز.

وحل في المرتبة الثالثة وفقا للإحصائيات هاتف iPhone 13 الذي بيع منه نحو 34.9 مليون قطعة، وتلاه في المرتبة الرابعة هاتف iPhone 11 بـ 33.6 مليون نسخة مباعة، وبعده هاتف Redmi 9A بـ 26.8 مليون نسخة.

في حين شملت قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعا هاتف Samsung Galaxy A02 بـ 18.3 مليون نسخة مباعة. وعدة نماذج من هواتف شركتي سامسونغ و Xiaomi.

وفي سياق أخر تستعد Xiaomi للإعلان عن هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل. هواتف 5G التي ستطرح العام الجاري.

في حين وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف الفئة 12 التي طرحتها Xiaomi سابقا. وسيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة OLED. بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل. ترددها 120 هيرتزا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 778G. ومعالج رسوميات Adreno 642L. وذواكر وصول شوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 6 و8 غيغابايت.