الحويج يبحث مع الكيلاني سُبل تشجيع الأسر المنتجة

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‏ ‏إلتقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني الأربعاء بحضورٍ ضمّ رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ، و شؤون الخصخصة و رئيس مصلحة السجل التجاري و مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد و التجارة ، امتدادا للإجتماع السابق فيما يتعلق بالتمكين الإقتصادي للأسر المنتجة .

وبحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك فقد نوقش خلال الاجتماع عدة محاور. أهمها العمل على إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة.

وتم الاتفاق على تكليف شركة استشارية متخصصة لتدريبهم و تطوير. قدراتهم إعداداً للرفع من الإقتصاد الوطني .

في حين تم الاتفاق على دراسة آلية عمل الشركات العامة و الخاصة. و المؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية. في ظل الظروف الإقتصادية الحالية بحيث تتكفل وزارة الشؤون. الاجتماعية بحصر الأسر المعوزة و المحتاجة من خلال قاعدة. البيانات المتوفرة لديهم للتواصل بعدها مع هذه الشركات لتقديم المساعدات. لهذه الأسر بشكل مباشر و بإشراف وزارتي الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية .

وفي سياق ليس ببعيد طالب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المنتهية. ولايتها محمد الحويج بضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل. وفق القانون رقم «27» لسنة 2011.

في حين قال وزير الاقتصاد والتجارة إن هذا يعتبر حل مؤقت ولمدة 3 شهور. إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار.

في حين اقترح الحويج، تخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد. وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.