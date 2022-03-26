إنها تتماشى مع مرتبات النواب والوزراء مستطلعون يعلقون على قرار التسعيرة الجديدة للسلع الأساسية

أخبار ليبيا24

“إنها تتماشى مع مرتبات النواب والوزراء”.. بهذه العبارة علّق مستطلعون في استطلاع للرأي، أجرته وكالة أخبار ليبيا24، حول ما إن كان قرار وزير الاقتصاد بـ (حكومة الوحدة) بشأن تحديد أسعار السلع الأساسية متماشي مع دخل المواطن أم أنها عبء جديد على كاهله.

وأصدر، وزير الاقتصاد، محمد الحويج، القرار رقم (376) لسنة 2022، حيث تحدد سعر كيلو المكرونة بـ3 دنانير والأرز بـ3.5 دينار ولتر زيت عباد الشمس بـ8 دنانير ولتر زيت الذرة بـ 10 دنانير والطماطم المعلب عبوة 400 جرام بـ 3 دنانير والبيض بـ 11 دينارا ولتر الحليب بـ3.5 دينار.

آراء المستطلعين

وقال، سالم العبيدي: إنها “غير متماشية وبالعكس زاد سعر الزيت بعد كان بـ 8 دنانير. وزير الاقتصاد “سكت دهراً ونطق كفراً”.

وقال، خالد خالد، “أكيد لا.. في ناس مرتبها 450 دينارا وعليه أقساط. وفي إللي ما عنده راتب نهائيا وإللي يسكن بالإيجار”.

أما فرج الساعدي، فقال بـ “سخرية”: “الدعم اعطوه للنواب لأن مرتباتهم 450 دينارًا، أما الشعب فهو غني من عند الخالق ومن معه الخالق فلا ينتظر من مخلوق سوى الوعود التي لا مصداقية لها”.

ورأى “البحر الأبيض”، أنها عبء كبير وأسعار غير مناسبة للمواطن وهذه هي نفس أسعار السوق السوداء الحالية. والحل الوحيد والجذري هو أيقاف الاعتمادات الخاصة بالسلع الغذائية نهائيا وتفعيل صندوق موازنة الأسعار لمدة ثلاثة سنوات او أربعة متتالية”.

“متماشية مع مرتبات الوزراء والنواب”

وقال إدريس العريبي: “من ناحية متماشية، فهي متماشية مع مرتبات النواب والوزراء أما الشعب “كبر عليه أربع”.

كما اعتبر فتحي الهمالي، أن “من الخطأ أن تنجر وزارة الاقتصاد بلحظة وراء شجع بعض التجار لإعطاء صك ضمان بسقف أسعار مختلق لخلق أزمة، فمن المستوجب خلق أذرع اقتصادية موازية لقمع طمع التجار بدلاً من إعطاء الرخصة”.

وقال كامل المنصوري: “إذا كان المسؤول لا يريد فينا خيرا فأملنا في الله أكبر وأفضل منه. أعطوا المسؤول مرتب 450 دينارًا وخلوه يذق ما ذقنا”.

ورأى علي كاشون، أن “أول شيء هو معالجة سعر الصرف، فمشكلة الاستيراد مربوطة بسعر البنك، وكذلك سعر النقل البحري والسلع التي زادت في العالم”.

كما اعتبر عبدالناصر، أن هذه التسعيرة هي تسعيرة التجار بإمضاء وزير الاقتصاد. وقال: “عاشت دولة الدبيبة العتيدة التي تخدم من أجل المواطن عفوا التجار والسماسرة”.

وقال منصف الكريمي: “عنده حق راتب وزير.. تعال معي وشوف راتب المتقاعد الذي يعول في أسرة أكثر من 8 أفراد و450 دينارا شهريا. وزد على ذلك يا سيادة الوزير في ناس في الشركات المتعثرة من شهر 9 حتى الآن بدون مرتبات. وأنت عليك زيد أسعار السلع والموطن له رب العالمين.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم”.