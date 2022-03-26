أبل تطور سماعات جديدة غير مرئية للرأس

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تطور شركة أبل سماعات جديدة غير مرئية للرأس لتدخل ضمن مجموعهتا Air Pods، التي قد تغير شكل السماعات التلقيدي.

وقال موقع Patently Apple، إن الشركة تطور فئة جديدة من الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء. التي يمكن أن تصبح جزءًا من عائلة Air Pods.

وأضاف أنه من المرجّح أن تكون مثل سماعات الرأس غير المرئية التي جرى الكشف عنها في معرض CES في وقت سابق من هذا العام.

ووصف الموقع السماعات الجديدة بأنها وحدة صوتية يمكنها توجيه الموجات الصوتية إلى آذان المستخدم عبر ارتدائها على الملابس. مضيفًا أنها يمكنها أن تتفاعل مع البيئة المحيطة لاكتشاف الصوت، وأجهزة الاستشعار الأخرى.

وأوضح أن السماعات الجديدة تأتي لمنع الموسيقى من إزعاج الآخرين والحفاظ على الخصوصية عبر تركيز الموجات الصوتية.

وأشار إلى أن العديد من السماعات الصوتية مزعجة إلى حد ما عند ارتدائها. ويمكن أن تمنع قدرة المستخدم على سماع الأصوات المحيطة أو التفاعل في نفس الوقت مع الآخرين بالقرب من المستخدم.