هكذا كتب المعلق الرياضي أيمن جاده على فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم

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تحققت، مخاوف المعلق الرياضي، أيمن جاده، من عدم تأهل المنتخب الإيطالي للمرة الثانية على التوالي إلى كأس العالم، فبعد أن أفصح عن مخاوفه خرج “الأدزوري” بالفعل من سباق التأهل لمونديال قطر 2022.

وقبل خسارة المنتخب الإيطالي أمام مقدونيا الشمالية، كتب جاده على تويتر، “كلما شاهدت الملحق الأوروبي كلما شعرت بالغضب من طريقة التأهيل ومن ظلم القرعة.. وبصراحة خائف على إيطاليا!”.

كلما شاهدت الملحق الأوروبي كلما شعرت بالغضب من طريقة التأهيل ومن ظلم القرعة .. وبصراحة خائف على إيطاليا ! — أيمن جادَه (@aymanjada) March 24, 2022

وإثر الخسارة، كتب جاده، “مهما قلل البعض من شأنها لكن غياب إيطاليا عن كأس العالم هو غياب جزء هام من التاريخ !”.

كلما شاهدت الملحق الأوروبي كلما شعرت بالغضب من طريقة التأهيل ومن ظلم القرعة .. وبصراحة خائف على إيطاليا ! — أيمن جادَه (@aymanjada) March 24, 2022

وتابع، “قد تكون أكبر مفاجأة في تاريخ تصفيات كأس العالم، مقدونيا الشمالية تفوز على إيطاليا في عقر دارها.. بطل العالم 4 مرات وبطل أوروبا مرتين يغيب للمرة الثانية على التوالي عن نهائيات كأس العالم.. فعلاً هي صدمة لكرة القدم!”.

خسارة إيطاليا

وفشلت إيطاليا بطلة أوروبا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي. بعدما حرمها منتخب مقدونيا الشمالية من ذلك. بفوزه عليها على أرضها في نصف نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم بهدف أمام مقدونيا الشمالية.

وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت. بدل الضائع استقرت في شباك الحارس جانلويجي دوناروما. وسيلاقي منتخب مقدونيا الشمالية في نهائي المسار الثالث المنتخب البرتغالي.

وعقب الخسارة، اعترف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بأن المباراة أمام مقدونيا الشمالية كانت صعبة وأن منتخبه صنع العديد من الفرص. إلا أن الأهداف غابت وغاب معها حلم مواصلة المشوار.