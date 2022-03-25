مقدونيا تنهي أحلام إيطاليا للتأهل إلى كأس العالم

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حرم منتخب مقدونيا الشمالية منتخب إيطاليا حامل لقب كأس العالم لأربع من التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وفشلت إيطاليا بطلة أوروبا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة على أرضها في نصف نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم بهدف أمام مقدونيا الشمالية.

وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع استقرت في شباك الحارس جانلويجي دوناروما.

هدف مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في الدقائق الأخيرة يخرج إيطاليا 🇮🇹 من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™#تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر2022 #Qatar2022 #WCQ2022 pic.twitter.com/IS6ojtQVsa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

وسيلاقي منتخب مقدونيا الشمالية في نهائي المسار الثالث المنتخب البرتغالي.

وأكد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بأن المباراة أمام مقدونيا الشمالية كانت صعبة وأن منتخبه صنع العديد من الفرص. إلا أن الأهداف غابت وغاب معها حلم مواصلة المشوار.

وعبر جورجيو كيليني عن أسفه لخروج إيطاليا من الملحق الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية مشيراً إلى أنه يشعر بالإحباط حيال ذلك.