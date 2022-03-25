محملا الدبيبة المسؤولية.. الشركسي يُحذر مع عودة الحرب والصراع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

حذر عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، من إعادة ليبيا إلى الحرب والصراع، محملا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية تأزيم المشهد السياسي.

قال الشركسي في تصريحات نقلتها صحيفة العرب اللندنية، “إن ما تشهده ليبيا اليوم تراكمات من الأخطاء وكم هائل من الفساد. والأزمات ستذهب بالبلاد إلى حرب قادمة”.

وتابع الشركسي “إن لجنة “5+5″ العسكرية المشتركة عندما شكلت كانت الطريق مغلقة بين الشرق والغرب. وكان هناك انقسام مؤسساتي، لكن الدبيبة بدل الذهاب نحو الانتخابات شارك مع آخرين في تأزيم المشهد. بعد تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر إذ قام وحده بإغلاق الأجواء وأعاد ليبيا إلى المربع صفر، وخلق أزمات حتى داخل اللجنة المشتركة”.

وأعرب عضو ملتقى الحوار السياسي عن أمله في انسحاب الدبيبة من المشهد التنفيذي. باعتبار أنه وحكومته المسؤولان الوحيدان عن تأزيم المشهد في البلاد.

وأضاف، “إذا كان هناك طريقة للتعامل مع المليشيات في طرابلس توازيها نفس العملية مع الناس الذين في الشرق سنوافق. لكن هناك حوالي مليار صُرف للمليشيات القريبة من وزارة الداخلية. وفي المقابل الناس الذين في الشرق سيكون لهم ردة فعل عنيفة لأنهم يرون الأموال تسيل في طرابلس وتمنع عنهم”.