مازن يزور مركز البيانات الرئيسي بوزارة الداخلية التركية

25 مارس، 2022 11:43 م
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أخبارليبيا24

زار وزير الداخلية خالد مازن مركز البيانات الرئيسي بوزارة الداخلية التركية بالعاصمة التركية أنقرة.

وشملت الزيارة مركز طباعة المستندات الأمنية من جوازات سفر إلكترونية وبطاقات شخصية إلكترونية ورخص قيادة إلكترونية.

كما شمالت الزيارة رفقة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الكتيبات العائلية وبطاقات الهوية لأعضاء الشرطة والجيش.

واستمع الوزير خلال هذه الجولة لشروح وافية حول التقنيات المستخدمة في هذه المجالات والاستفادة منها في تطوير مشروع نظام جواز السفر والبطاقة الالكترونية في ليبيا.

25 مارس، 2022 11:43 م
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