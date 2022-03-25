ليزلي أوردمان يشدد على استقلالية المؤسسة الليبية للاستثمار

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عقد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكة لدى ليبيا ليزلي أوردمان أمس الخميس اجتماعا افتراضيا مع الدكتور علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار حيث لخص الأخير جهود المؤسسة لتحسين الشفافية وإدارة المؤسسة.

وبحسب صفحة السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر فقد ‏شدد القائم بالأعمال أوردمان على الحاجة إلى ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية وأن تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل ويمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا.

وفي سياق ليس ببعيد بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، آخر المستجدّات في ليبيا.

وبحسب بيان لـ النايض عبر فيسبوك. ناقش الاجتماع الذي عقد، اليوم الجمعة عبر تقنية الزوم. سبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما تطرق الطرفان إلى سبل تخفيف معاناة الشعب الليبي اقتصاديا وخدميا. وأهمية الحفاظ. على الأمن الغذائي والصحي الليبي في ظل الظروف الدولية الصعبة.

وفي اجتماع منفصل بحث النايض مع المبعوث الخاص الفرنسي، بول سولير، اليوم الجمعة. سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما تطرقا إلى أهمية المحافظة على معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادتها وحماية الموارد الناتجة. عنها وضمان عدالة توزيعها على كافة مناطق ليبيا، وفق بيان منفصل لـ النايض.