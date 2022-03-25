كوريا الشمالية تطلق أكبر صواريخها النووية

أخبار ليبيا 24 – خبر

بإشراف مباشر من كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تم إطلاق صاروخ باليستي في تجربة تظهر قدرات البلاد النووية. وتصميمها على ردع أي تحركات عسكرية أميركية، بحسب وسائل إعلام كورية.

وكالة الأنباء الكورية المركزية أوضحت أن كيم أمر بإجراء التجربة بسبب “التوتر العسكري المتصاعد يوميا في شبه الجزيرة الكورية وحولها”. ولأن “حتمية المواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأميركيين مصحوبة بخطر حرب نووية” بحسب تعبيرها.

كيم قال بحسب الوكالة إن القوات الإستراتيجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة تماما لردع واحتواء أي محاولات عسكرية خطيرة من الإمبرياليين الأميركيين. متوعدًا الشمالي كل من يحاول خرق أمن بلاده بأنه “سيدفع ثمنا باهظا”، وفقا لما أوردته وسائل إعلام رسمية.

يشار أن زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بإطلاق الصاروخ. وأعلنت الخارجية الأميركية أمس فرض عقوبات على شركتين روسيتين وشخصين من روسيا وكوريا الشمالية. والأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية بمكتب الشؤون الخارجية في بيونغ يانغ لنقل مواد حساسة إلى برنامج الصواريخ الكوري الشمالي.