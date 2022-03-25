تعرف على سعر حقيبة ميسي في ظهوره الأخير !

أخبار ليبيا 24

عادة ما يطل علينا النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بأزياء مثيرة للجدل، فلا يعرف عنه اهتمامه بما يرتديه أو اتباعه لقواعد الموضة والأناقة. تماما كما حدث في ظهوره الأخير أثناء توجه، لمعسكر المنتخب ضواحي “بوينس آيريس”.

وظهر ميسي بإطلالة كاجول بسيطة بسويت شيرت رمادي اللون حمل علم قوس قزح ونسقه مع بنطال جينس فاتح ممزق. حمل كلاهما توقيع ماركة Dsquared2. وبرغم بساطة الإطلالة فإنها كلفت ميسي ما يزيد على 1000 يورو بخلاف الحذاء صاحب 542 يورو.

أما اللافت في الأمر هو جر ميسي لحقيبة لويس فويتون بسعر 3900 يورو. فيما حمل على ظهره حقيبة من العلامة نفسها بقيمة 2900 يورو، ما يعكس اهتمام البرغوث الصغير بحقائبه وأناقتها مقارنة بتفاصيل أزيائه الخاصة.

وانضم “ليونيل ميسي” لمعسكر منتخبه استعدادا لمواجهة فنزويلا اليوم الجمعة. ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وسبق أن صدم ميسي الجميع بإطلالته المثيرة للجدل خلال حفل الكرة الذهبية. بعد ظهوره برفقة أبنائه الثلاثة مرتديًا بدلة حمراء شديدة اللمعان والتي لم تتناسب مطلقاً مع الحدث آنذاك.