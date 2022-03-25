تراجع طفيف في أسعار النفط متأثرة بالانقسام الأوروبي حول فرض حظر نفطي على روسيا

أخبار ليبيا24

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، مع انحسار مخاوف الإمدادات بعد أن ظلت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن فرض حظر نفطي على روسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 118.57 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 111.87 دولار للبرميل بعد أن هبطت 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

تحقيق مكاسب

وكان كلا العقدين متجهين نحو تحقيق أول مكاسب أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع. حيث يسير برنت في طريقه لتحقيق قفزة بنسبة 10 بالمائة. بينما يسير خام غرب تكساس الوسيط في طريقه نحو ارتفاع بنسبة 7 بالمائة وسط مخاوف أوسع نطاقاً من أزمة في الإمدادات.

وكان الاتحاد الأوروبي يفكر في مقاطعة النفط الروسي في وقت سابق.

ونقلت رويترز عن مصادر في أوبك قولهم إن المسؤولين يعتقدون أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا محتملا. على النفط من شريكته روسيا سيضر بالمستهلكين وإن المنظمة نقلت مخاوفها إلى بروكسل.

وبينما استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط الروسي، فإن مثل هذا الإجراء يمثل تحديًا للاتحاد الأوروبي. الذي يعتمد على روسيا في 40 بالمائة من احتياجاته من الغاز.

وفي ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2014. قال محللون إن السوق لا تزال عرضة لأية صدمة في المعروض.