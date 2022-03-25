انفوجرافيك | عودة الرحلات الجوية بين الشرق والغرب

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استأنفت الرحلات الجوية الداخلية عبر المطارات الليبية بين شرق البلاد وغربها بعد تعليقها من قبل حكومة الوحدة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في 3 مارس 2022.

وجرى إعادة فتح المجال الجوي في 22 مارس الجاري، حيث بدأت شركات الطيران في تسيير الرحلات الداخلية بين المطارات.

وجاء قرار غلق المجال الجوي بهدف عرقلة وزراء الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا. من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. كما هدف القرار إلى منع الحكومة من دخول العاصمة طرابلس.

وترفض حكومة الدبيبة تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة.