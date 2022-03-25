المنفي يبحث آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا مع العابد

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا، والتحديات التي تواجه الوزارة.

وبحسب صفحة الرئاسي على فيسبوك فقد أكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي. على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تنظيم سوق العمل.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تفعيل برامج التدريب في البلديات، من خلال منظومة الباحثين عن العمل. وبرامج التدريب المعتمدة من قبل الوزارة.

في حين استعرض العابد خطة عمل الوزارة للعام الحالي، والجهود المبذولة لتدريب الباحثين عن عمل. من خلال مكاتب الاستخدام في كل المناطق، لتغطية احتياجات سوق العمل.

واوضح الرئاسي أن الاجتماع تطرق الاجتماع إلى إجراءات اعتماد الملاكات الوظيفية لعدد من الوحدات الادارية في مختلف القطاعات، ومنها مستشفى قندولة القروي، ومستشفى القعرة القروي، مجمع عيادات ليبيا الكفرة، ومركز العلاج الطبيعي لملودة، مستشفى القرضبة القروي.

وحدد الاجتماع أيضا مستشفى بالخاثر القروي ، مستشفى الحوادث أبي سليم، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مركز تأهيل ذوى الإعاقة جنزور، المعهد العالي للتقنيات الهندسية،

في حين حدد أيضا مستشفى زمزم القروي، مستشفى القيقب القروي، مركز البيضاء للاشعة، المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية المرج، العيادات المجمعة القرضبة، المعهد العالي لتقنيات وعلوم البحار الخمس، مستشفى درج القروي.

كما سمى الاجتماع مستشفيات الكلى الزاوية، مركز المتفوقين بنغازي، الهيئة الوطنية لابحاث البصمة الوراثية. المعهد العالي للتقنيات الزراعية المرج، مستشفى جردينة القروى، مركز زليتن للسكري والغدد الصماء. العيادات المجمعة تندميرة، المركز الليبي للبحوث الطبية. مستشفى نسمة القروي، وزارة الصناعة و المعادن.