الظواهر السلبية والهدامة طبرق تكافح ظاهرة التسكع أمام مدارس البنات

25 مارس، 2022 11:27 م
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الظواهر السلبية طبرق
الظواهر السلبية طبرق

أخبارليبيا24- خاص

أصدر رئيس فرع الدعم المركزي طبرق عقيد خالد علي أوامره لمكافحة الظواهر السلبية والهدامة. مكافحة ظاهرة التسكع أمام مدارس البنات.

وجاءت أوامر رئيس الفرع. نظرا للشكاوى المتكررة من أولياء أمور الطالبات والطلبة عن تواجد أشخاص خارجين عن القانون أمام المدارس ويقومون بأعمال شغب ومضايقة الطلبة والطلبات أثناء خروجهم من المدارس.

وتم تكليف قوة من فصيل الإنذار بإمرة رائد علي ابريدان  لمكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمام المؤسسات التعليمية لفرض هيبة الدولة. والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بالمؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن مدارس البنات بمدينة طبرق تشهد تواجد المتسكعين والخارجين عن القانون  أمام المدارس مما أثار حفيظة أولياء الأمور الذين تقدموا بشكوى إلى الجهات الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة.

25 مارس، 2022 11:27 م
6

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