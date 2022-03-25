استطلاع.. أراء بشأن حلول الدولة وزيادة أسعار السلع مع قرب شهر رمضان

أخبارليبيا24_استطلاع

بالتأكيد ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بضلالها على عدد من دول العالم خاصة في الشأن الاقتصادي حيث عمدت عدد من الدول إلى إيقاف صادرتها لعدد من السلع الأساسية وهو بالتأكيد ما أثر أيضا على عدد من الدول التي تعتمد بشكل أو بأخر على توريد السلع الأساسية من هذه الدول.

وللتوضيح أكثر تعتبر أوكرانيا رائدة في مجال تصدير الحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات الألبان، إضافة إلى الحديد والصلب والفحم الحجري. السوق الرئيسي للصادرات الاوكرانية حول الاتحاد الأوروبي، الذي يستورد نحو 40% من صادراتها.

وبالتأكيد يطال الأمر ليبيا بعتبارها دولة تعتمد على إستيراد السلع الأساسية من عدد من الدول وبات ذلك ملحوظا خاصة مع أرتفاع اسعار السلع الاساسية مثل أسعار زيت الطهي التي تخطت نسبة الزيادة بها 55%.

وكأجراء إحترازي قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى قدارة إن ليبيا تستعين بتونس وتركيا. لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق المحلي.

وأوضح قدارة لـ”العربي الجديد”، أن الأسعار العالمية ارتفعت وبعض الدول منعت تصدير الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي. مؤكدا أن هناك مسعى للبحث عن مصادر بديلة من أجل تغطية العجز.

من هذا المنطلق طرحت أخبار ليبيا 24 سؤال لمتابعيها حول جدوى الحلول التي تتبعها الدولة للحد من زيادة الأسعار خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وكان السؤال حول زيادة اسعار السلع الاساسية مع قرب شهر رمضان المبارك كيف ترى الحل. 1 زيادة دعم السلع الاساسية من الدولة. 2التعاقد مع جهات أخر للتوريد 3الاعتماد على الانتاج المحلي بدعم من الدولة.

الدولار وسعر الصرف

Aboagil Alayeb يرى الحل في تعديل سعر صرف الدولار، ويجب على الدوله استيراد السلع الغذائية الأساسية بها والتحكم في الأسعار وعدم فتح الاعتمادات للخواص.

ويقول في إجابة أخرى Ahmed Ali Nabra ” الحل في فتح الجمعيات الاستهلاكية التي لا تكلف الدولة شي بما المخازن لا زالت موجودة ومقارات الجمعيات لازالت موجودة وقسم الجمعيات بوزارة الاقتصاد لازال موجود المشكل فقط يكمن في الديناصورات الجديدة التي لاتريد للشعب الخير وتريد استغلاله وقهره”.

أيضا عبد السلام أحمد يري أن الحل في تخفيض سعر الدولار هوالحل الوحيد عن التلاعب والحجج الواهية. لان السوق متحكم فيه سعر الصرف وليس زيادة المرتبات التي ادت إلى هذا الغلاء الفاحش.

نوري خليفة يقول أيضا أنه يجب ضبط ومراقبة الأسعار ومعاقبة التجار الجشعين… الدولة فوضى لا رقيب ولاحسيب.

عبد الربه أحمد بوصهيبة يقول ” إن الحل في تعديل سعر الدولار ووضع اسعار مناسبه. ومتابعتها من جهات الاختصاص وضرب بيد من حديد كل من يخالف لاننا شعب. نخاف ولا نتحشم لا من الله ولا من العبد”.

وترى ديني يقيني تقول أيضا الحل يكمن في ” دعم الإنتاج المحلي من الدوله وتشجيع المزارعين. الليبين ودعمهم لمشاركتهم من قبل الحكومه مش كل شي استيراد. اين المصانع والمطاحن والدواجن ليبيا بخيراتها ياليبين كلام الوطنيون الغيورين. على وطنهم اماالسراق والمفسدين الذين لايريدون الخيرلليبيا ولاكن فيه رب كريم ياليبين”.