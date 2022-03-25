الأرصاد تتوقع حدوث أجواء ساخنة على ليبيا

أخبار ليبيا24

تتأثر بعض مناطق ليبيا بداية اليوم الجمعة بتحرك منخفض جوي صحراوي من وسط الجزائر، حيث من المتوقع حدوث تقلبات جوية على المناطق الغربية.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة اليوم، إن من المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا نتيجة تحرك منخفض جوي صحراوي من وسط الجزائر.

وأوضح، أن التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها (60) كلم في الساعة على بعض المناطق. مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

وذكر أن، تلك المناطق ستشهد أجواء ساخنة نسبيا. حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا ما بين (22 – 30) مئوية . بينما تبقي الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق الشرق الليبي حيت تسجل ما بين (14 – 20) مئوية. وتسجل ارتفاعا خلال اليومين القادمين.