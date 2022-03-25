إرسال مليار دينار سيولة نقدية إلى شرق ليبيا

25 مارس، 2022 10:12 ص
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أخبار ليبيا24

أعلن، مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ في إرسال مليار دينار سيولة إلى مصارف المنطقة الشرقية ابتداء من يوم غد السبت.

وقال المصرف إن ذلك يأتي في إطار جهود توحيد المصرف المركزي لتوفير سيولة نقدية إلى بكافة فروع المصارف التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن إرسال السيولة يأتي بناء على التنسيق بين محافظ المصرف المركزي ونائبه. اعتبارا من يوم السب ووفقا للمواعيد المحددة المتفق عليها.

وتعاني، أغلب المصارف التجارية في شرق ليبيا منذ فترة من شح السيولة النقدية، والتي زادت من أعباء المواطنين.

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25 مارس، 2022 10:12 ص
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