إرسال مليار دينار سيولة نقدية إلى شرق ليبيا

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أعلن، مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ في إرسال مليار دينار سيولة إلى مصارف المنطقة الشرقية ابتداء من يوم غد السبت.

وقال المصرف إن ذلك يأتي في إطار جهود توحيد المصرف المركزي لتوفير سيولة نقدية إلى بكافة فروع المصارف التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مليار دينار سيولة إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية. pic.twitter.com/JWpo053HOa — Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) March 25, 2022

وأضاف أن إرسال السيولة يأتي بناء على التنسيق بين محافظ المصرف المركزي ونائبه. اعتبارا من يوم السب ووفقا للمواعيد المحددة المتفق عليها.

وتعاني، أغلب المصارف التجارية في شرق ليبيا منذ فترة من شح السيولة النقدية، والتي زادت من أعباء المواطنين.