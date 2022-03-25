أسعار النفط تتراجع لنحو 2 بالمائة والاتحاد الأوروبي في مقاطعة الخام الروسي

أخبار ليبيا24

قال متعاملون يوم الخميس إن صهاريج تخزين النفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، والذي يستقبل الخام الكازاخستاني عبر خط أنابيب، ستبلغ طاقتها الكاملة في أقل من 24 ساعة بعد تعليق الشحنات.

ويمتد خط الأنابيب من الحقول في كازاخستان وينتهي في ميناء نوفو وسيسك، الذي يشحن 1.2 بالمائة من النفط العالمي إلى الأسواق العالمية.

وقالت مصادر، بحسب رويترز، إنه بمجرد امتلاء صهاريج التخزين، سيتعين تقليص الإنتاج في حقول النفط التي تغذي خط أنابيب ” سي بي سي”.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار الخام قرابة 2 بالمائة يوم الخميس إثر عدم اتفاق الاتحاد الأوروبي على خطة لمقاطعة الخام الروسي. وفي الوقت الذي ناقشت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها احتمال تحرير منسق إضافي للنفط من المخزن.

ومن المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة تستمر يومين على شراء الغاز الطبيعي. بشكل مشترك لخفض الاعتماد على الوقود الروسي. وقال البعض إنهم لن يمتثلوا لمطلب موسكو لشراء النفط والغاز باستخدام الروبل.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الاتحاد الأوروبي إلى التعهد بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. من خلال زيادة الواردات من البلدان الأخرى والتوسع السريع في الطاقة المتجددة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.98 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 119.62 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.00 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 112.93 دولار.

ويوم الأربعاء، أغلق كلا الخامين القياسيين عند أعلى مستوياتهما منذ 8 مارس.