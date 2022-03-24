شاهد مرسيدس GLC الجديدة وقدراتها على الثلوج السويدية

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قررت مرسيدس الكشف عن بعض قدرات سيارة GLC الجديدة ونشرت مقاطع فيديو تظهر قدرات هذه المركبة في الحركة على الثلوج والجليد.

وتظهر في المقاطع التي صورت لهذه السيارة في السويد قدرة السيارة العالية على التسارع على الجليد وثباتها الممتاز عند الانعطاف على أرض الميدان المغطاة بالثلوج.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة أتت أطول من سيارات GLC التي سبقتها بقليل إذ حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 271 سم تقريبا.

وتتميز هذه المركبة عن نماذج GLC التي ظهرت العام الماضي أيضا بتصميم واجهة القيادة. فيها إذ حصلت الواجهة على شاشة لمسية طولية في منتصفها من الأسفل بمقاس 11.9 بوصة. وعلى شاشة أخرى موضوعة قبالة السائق، كما جهزت المقاعد بمساند للرأس مجهزة بنظام مميز للتحكم بوضعياتها.

وحصلت هذه السيارة على كاميرات ترصد كامل محيط هيكلها منها كاميرات مثبتة على المرايا الجانبية. وعلى حساسات مسافات منها حساسات متطورة ترصد حركة الأجسام والمارة. على الطرقات لتفادي الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث. وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة للتحكم بالمحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

وستطرحها مرسيدس بعدة أنواع من المحركات منها محركات بنزين بأربع أسطوانات. بعزم 204 و258 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 200 و265 حصانا. كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة قوية.

وفي سياق متصل كشفت بي إم دبليو عن بعض تفاصيل سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السابعة، والتي صممت لتوفر لركابها أفضل معايير الرفاهية.