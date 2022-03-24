متهمة البعثة بمنع الاستفتاء..نادية عمران: تشكيل لجان بين النواب والدولة إعادة مملة لمشاهد تكررت

أخباربيبيا24- خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. إن‎ مايحدث من تشكيل لجان بين مجلسي النواب والدولة هو إعادة مملة لمشاهد تكررت أكثر من مرة.

وأوضحت عمران لـ”أخبارليبيا24″ أنه لطالما شكلت عديد اللجان بين مجلسي النواب والدولة ولم تتوصل لأي توافق في المسار الدستوري.

وتابعت :”لذا لا يمكن بأي حال توقع نتائج مختلفة ماعدا إطالة عمر هذه الأجسام وزيادة الانقسام وتعميق الأزمة الليبية”.

وأضافت عضو الهيئة :”تشكيل هذه اللجان هو مخالفة صارخة للوثائق الدستورية النافذة. وعبث بالمسار الدستوري، ومصادرة لحق الليبيين في تقرير مصيرهم وإقرار دستورهم الدائم”.

وأكدت عمران. أن ما تفعلة البعثة الأممية فاقدة الحياد والمصداقية هو خيانة للمبادئ، التي طالما أصمت آذاننا بالدفاع عنها.

وقالت :”أصبح جليا وواضحا سعي البعثة لضرب الاحتكام للشعب ومنع الاستفتاء على عمل هيئة منتخبة من الشعب وانحيازها لأحد أطراف الصراع على حساب الطرف الآخر”.

ولفتت إلى أن البعثة تسعى لفتح الطريق نحو تعميق الخلاف والشقاق السياسي والمجتمعي. عبر البحث عن حلول وبدائل ملتوية لا زالت تفضي إلى المزيد من الخلافات والتجاذبات.