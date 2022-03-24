قبل جولتين من نهاية التصفيات.. السعودية تتأهل إلى مونديال قطر 2022

24 مارس، 2022 6:23 م
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أخبار ليبيا 24

سيطرت حالة من الفرح داخل مقر إقامة المنتخب السعودي بعد ضمان التأهل لمونديال قطر، عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0 في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وكانت بعثة المنتخب السعودي المتواجدة في الإمارات وتستعد لمواجهة المنتخب الصيني، تتابع مباراة أستراليا واليابان من داخل مقر الإقامة.

وفور انتهاء اللقاء، احتفل أفراد المنتخب السعودي بالتأهل رسميا إلى مونديال قطر قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وضمن “الأخضر” بلوغ المونديال رفقة اليابان لضمانه المركز الثاني على الأقل المؤهل لبطولة كأس العالم. وسيكون الصراع مع “الساموراي” على حسم صدارة المجموعة الثانية.

ووجه وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود بإقامة حفل بمناسبة تأهل المنتخب السعودي. لكأس العالم 2022 على ملعب الجوهرة بعد مباراة أستراليا في الجولة الأخيرة.

والمنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بعد قطر المضيفة. وبات أكثر منتخب عربي تأهلا إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد تأهلها للمرة السادسة (أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).

 

 

 

24 مارس، 2022 6:23 م
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