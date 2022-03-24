صبراتة.. ضبط متهم في قضايا هجرة غير شرعية مطلوب لدى النائب العام

24 مارس، 2022 5:57 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الخميس، ضبط وإحضار أحد المتهمين في عديد قضايا الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه أُلقي القبض عليه بدائرة مركز شرطة صبراتة المدينة.

وفي بيان لها عبر فيسبوك، قالت المديرية “إن المتهم يدعى “ي.س.أ” وهو “من ضمن قوائم المطلوبين للنائب العام. ومتهم في العديد من قضايا الهجرة غير الشرعية أخيرًا”.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري والقبض التابعين لقسم البحث الجنائي صبراتة. تمكنوا من ضبط وإحضار المدعو “ي.س.أ” بعد القبض عليه بدائرة مركز شرطة صبراتة المدينة.

وأكدت المديرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة مقبوضًا عليه لاستكمال التحقيقات.

24 مارس، 2022 5:57 م
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