سيارة كهربائية بلا أبواب .. وتنقسم عند ركوب قائدها

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة iEV Motors السويسرية عن سيارتها الكهربائية الجديدة iEV Z التي يبلغ طولها مترين ونصف المتر. وعرضها مترًا ونصف المتر، بينما يبلغ وزنها 450 كجم.

مواصفات iEV Z

وتنقسم السيارة التي بلا أبواب لتسمح للركاب بالدخول. كما يمكن تعديل هيكلها ليناسب راكبًا ثانيًا في الخلف أو يزيد من مساحة الحمولة.

وتعمل السيارة إما باستخدام بطاقة مفتاح وإما تطبيق حصري من iEV، لذا فهي ليست بحاجة إلى سلسلة مفاتيح. بالإضافة إلى أن التطبيق يحدد موقع السيارة حال فقدانها.

وتعد السيارة أصغر بست مرات من السيارة التقليدية. وتقطع 62 ميلًا بشحنة واحدة. وتبلغ سرعتها القصوى 28 ميلاً في الساعة. كما يوجد إصدار إضافي من السيارة يقطع 99 ميلاً في الساعة، مع سرعة قصوى تبلغ 50 ميلاً في الساعة.

ويمكن شحن كل من الإصدارين بالكامل في 3 ساعات. يمكن طلب سيارة iEV Z مسبقًا من موقع iEV Motors الآن بسعر يبدأ من 5850 يورو أو 6460 دولارًا أمريكيًا.