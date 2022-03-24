ساباديل يؤكد لصنع الله على ضرورة حماية الدخل الليبي

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أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في طرابلس قبل يومين، أن الليبيين يحتاجون في الظروف الاستثنائية إلى الاتفاق على كيفية التأكد من تلبية النفقات الضرورية، وفي الوقت نفسه حماية الدخل لاستخدامه لصالح جميع الليبيين،

وأشار سباديل إلى ضرورة الحفاظ على الاستقلالية والطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط. في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، مع إعادة توحيد. مصرف ليبيا المركزي.

وفي سياق متصل أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء ضرورة النأي بالمؤسسة الوطنية للنفط بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وشدد المنفي عقب لقائه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله. على أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.

ووجه بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها. باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في اجتماع خصص لمتابعة سير العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، والصعوبات التي تواجهها.

من جهته، أشاد صنع الله بدعم المجلس الرئاسي لخطط وبرامج المؤسسة، حتى تطور آلياتها في التنقيب، والإنتاج، والتصدير.

في حين بين رئيس المؤسسة ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي.

وفي سياق ليس ببعيد عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء ، اجتماعا ضم ، محافظ ليبيا المركزي ، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وزراء المالية ، التخطيط ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وبحضور مستشار المحافظ ، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية .