بسبب إغلاق المجال الجوي .. نفاذ إيصالات الجباية وتوقف الأحكام في المحاكم شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

يشتكي بعض المواطنين توقف الأحكام في المحاكم بمدينتي بنغازي والبيضاء، لقرابة الثلاثة أسابيع. بسبب عدم وجود إيصالات مالية أو ما يعرف بإيصالات الجباية “م ح 5” .

وقال رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية طرابلس عمر بسيسة لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس. إن الإيصالات متوفرة ويتم تسليمها بشكل دوري لمندوبي مراقبة الخدمات المالية بالمدن والمناطق. وهم بدورهم يقومون بتوزيعها على الجهات الحكومية من ضمنها المحاكم.

وفي سياق متصل. تواصل مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، مع مسؤول بمراقبة الخدمات المالية بنغازي. والذي أكد بأن مندوبهم في الطريق متجهاً إلى العاصمة طرابلس بر لجلب الإيصالات المالية “م ح 5”.

وأوضح المسؤول، أن التأخر كان بسبب بعض الإجراءات الروتينية ولا يمكن تسليم الإيصالات المالية لأي شخص. وإيصالات الجباية تعتبر مسؤولية كبيرة، وتم التواصل مع وزارة المالية فور نفاذ الكمية، ولكن بسبب إغلاق المجال الجوي تأخر وصول الإجراءات.

وأضاف المسؤول، أن يوم الغد الجمعة عطلة وكذلك السبت، واعتباراً من يوم الأحد سيستلم المندوب الايصالات. ويتوجه بها إلى مدينة بنغازي، وسيتم العمل على طباعتها وتوزيعها فوراً على الجهات الحكومة التي تستخدم إيصالات الجباية “م ح 5” . الأسبوع القادم.