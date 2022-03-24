بسبب إغلاق المجال الجوي .. نفاذ إيصالات الجباية وتوقف الأحكام في المحاكم شرق ليبيا

24 مارس، 2022 8:10 م
2
إيصالات الجباية "م ح 5"
إيصالات الجباية "م ح 5"

أخبار ليبيا 24

يشتكي بعض المواطنين توقف الأحكام في المحاكم بمدينتي بنغازي والبيضاء، لقرابة الثلاثة أسابيع. بسبب عدم وجود إيصالات مالية أو ما يعرف بإيصالات الجباية “م ح 5” .

وقال رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية طرابلس عمر بسيسة لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس. إن الإيصالات متوفرة ويتم تسليمها بشكل دوري لمندوبي مراقبة الخدمات المالية بالمدن والمناطق. وهم بدورهم يقومون بتوزيعها على الجهات الحكومية من ضمنها المحاكم.

وفي سياق متصل. تواصل مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، مع مسؤول بمراقبة الخدمات المالية بنغازي. والذي أكد بأن مندوبهم في الطريق متجهاً إلى العاصمة طرابلس بر لجلب الإيصالات المالية “م ح 5”.

وأوضح المسؤول، أن التأخر كان بسبب بعض الإجراءات الروتينية ولا يمكن تسليم الإيصالات المالية لأي شخص. وإيصالات الجباية تعتبر مسؤولية كبيرة، وتم التواصل مع وزارة المالية فور نفاذ الكمية، ولكن بسبب إغلاق المجال الجوي تأخر وصول الإجراءات.

وأضاف المسؤول، أن يوم الغد الجمعة عطلة وكذلك السبت، واعتباراً من يوم الأحد سيستلم المندوب الايصالات. ويتوجه بها إلى مدينة بنغازي، وسيتم العمل على طباعتها وتوزيعها فوراً على الجهات الحكومة التي تستخدم إيصالات الجباية “م ح 5” . الأسبوع القادم.

24 مارس، 2022 8:10 م
2

مقالات ذات صلة

سيارة كهربائية بلا أبواب

سيارة كهربائية بلا أبواب .. وتنقسم عند ركوب قائدها

24 مارس، 2022 7:44 م

الجيش يُعلن عن تخريج دفعة جديدة بمركز تدريب اللواء 128 معزز بالجفرة  

24 مارس، 2022 7:19 م

وفد من النواب يشارك في ورشة عمل مع برلمانات أوروبية

24 مارس، 2022 7:06 م

الناتو يتفق على تعزيز الجناح الشرقي دون نشر أي قوة برية في أوكرانيا

24 مارس، 2022 6:29 م
زر الذهاب إلى الأعلى