الجزء الثالث | الحاج عثمان الحنش يروي تفاصيل ملحمة عين مارة ضد داعش

أخبار ليبيا 24 – تقارير

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالحاج عثمان سعيد الحنش من سكان منطقة عين مارة وتحدث عن تاريخ المدنية الجهادي ضد داعش وجماعته الإرهابية في الجزء الأول .

وكيف بدأت مضايقات الجماعات الإرهابية للمنطقة وأهاليها في عامي 2012 – 2013. فقد بدأت عمليات الاغتيال تظهر باستهداف بعض أفراد الجيش والشرطة .

كما سرد الحاج عثمان في الجزء الثاني كيفية سقوط أغلب الشهداء جراء الألغام التي قامت الجماعات الإرهابية بزرعها في هذه المناطق. لمنع تقدم قوات الجيش والشباب المساند نحو درنة .

ضرب النسيج القبلي

وتابع الحاج في الجزء الثالث والأخير في سرد ملحة عين مارة، وتحدث عن فشل داعش في دخول المدينة والسيطرة عليها, عندها لجأ إلى محاولة زرع الفتن بين أبناء قبيلة عائلة العبيدي تحديدًا لانتشار هذه القبيلة في تلك المنطقة .

وذكر الحاج عثمان أحد الأمثلة في ضرب نسيج هذه القبلية بتحدثه عن مجزرة عائلة “ال الحرير”. وكيف كان وقعها على المدينة .

عمليات اغتيال وتصفية

وتابع أن هذه الجريمة قام بها عناصر من داعش، بل حتى أن بعضهم ينتمون إلى نفس القبيلة ومن عائلة منصور تحديدًا .

وأوضح أن هذه المجزرة لها علاقة بقضية مقتل إدريس إبراهيم السنوسي في العشرين من شهر سبتمبر 2014، وتم اغتيال ابنه عماد ادريس أيضًا. وبنته ربحنه، وزوجته منيرة مساعد في يوم العشرين من مايو 2015 .

تصفية عائلة مقابل “20” ألف

وذكر أنه تم اغتيال إدريس ابنه في نفس اليوم، وظلت زوجته والأنباء في منزلهم في مدينة درنة. ولكن وبحسب التحقيقات مع العناصر الإرهابية الذين تم القبض عليهم. اعترفوا بأنهم تلقوا مبلغ وقدره “20” ألف دينار ليبي, لتصفية باقي العائلة والذي تم قتلهم في العشرين من مايو 2015 .

طمس حضارة درنة

وفي رد على مراسل الوكالة حول قتل وتصفية بعض أبناء القبيلة من أجل إبعادهم عن المشهد، أكد أن هذا الكلام عاري عن الصحة . منوهًا أن الطرف الأخر المتمثل في التيار الإسلامي الإخوان المسلمين حول نشر فكرة أن البدو يحاولون طمس حضارة درنة .

وذكر أن الحرب ليست بين بدو وحضور حسب زعمهم، مضيفًا إن الحرب كانت ضد الإرهاب وليس مدينة بعيها أو قبيلة . وبرهن الحاج عثمان حديثة بدليل وهو أن الاغتيال التي وقت في درنة استهدفت جميع القبائل من الذين يقيمون في درنة .

أسر الشهداء

وأكد أن نصيب قبائل الحضور من درنة من عمليات الاغتيال في درنة بلغ “52” حال . وحوالي “26” من قبائل المرابطين، وقرابة “30” حالة من قبيلة العبيدات .

وفي ختام حديثه، ناشد الجهات المسؤولة بضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والمفقودين. لما يعانيه في هذه الحياة. مطالبًا إياهم بضرورة الالتفاف إلى هذه الفئات .