بوقعيقيص تطالب الرئاسي بالضغط على النواب والدولة

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالبت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، المجلس الرئاسي بأن يخوض الصراع الآن باعتباره رأس هرم السلطة التنفيذية والموكل إليه أمن ليبيا ووحدتها.

واعتبرت بوقعيقيص ووفقًا منشور لها على فيسبوك أن خارطة طريق جنيف حققت نجاحا ملحوظا في المسار العسكري. فيما يحقق المسار الاقتصادي نجاحات متمهلة في توحيد جناحي المصرف المركزي، بينما يتعثر المسار السياسي، ولا بد أن يشهد تحديثا.

وطالبت بوقعيقيص بوجود جهة ضاغطة إذ قالت، لو كان لدى هذين المجلسين إرادة للتغيير لكان ذلك منذ وقت طويل في ماراثون التلاقي بينهما الذي كان والعدم سواء، حسب وصفها.

يشار إلى أن الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية. دعت هي أيضًا المجلس الرئاسي إلى تجميد أعمال مجلسي النواب و الأعلى للدولة، وتجاوزها. وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور، خلال أسابيع محددة.

وذكرت الهيئة العليا أنه بعد إجراء الاستفتاء على الدستور يصدر المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا بقوانين انتخابية. وإجراء انتخابات عامة بحلول منتصف العام الجاري وقبل نهاية فصل الصيف المقبل.