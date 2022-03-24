بليحق ينبّه بشأن تصريحات منسوبة للنويري

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نبّه، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الخميس، جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وكافة المتابعين عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى عدم الانجرار إلى بعض الأخبار والتصريحات الكاذبة المنسوبة إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.

وقال بليحق، في تصريح، “نؤكد لجميع وسائل الإعلام والمتابعين إخلاء مسؤوليتنا عن تداول مثل هذه الأخبار الزائفة”.

وأضاف، المتحدث باسم مجلس النواب، “كما ننبه جميع المتابعين إلى عدم الاعتماد على أي أخبار إلا من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب وصفحتيه عبر موقعي فيس بوك وتويتر. أو من خلال الصفحة الشخصية للنائب الأول لرئيس مجلس النواب. أو من خلال الصفحات الرسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب. عبر موقعي فيس بوك وتويتر”.