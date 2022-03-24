باشاغا يحذّر من انهيار وقف إطلاق النار بسبب ممارسات حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا24

حذر، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، المجتمع الدولي من أن ممارسات حكومة الوحدة المنتهية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وقال باشاغا، في بيان، إن “استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف. يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات”. وأكد أن “هذا الأمر يشكل انتهاكا فاضحا لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية”.

وأضاف باشاغا أن “ضمان إجراء الانتخابات على أساس دستوري ونزيه وشفاف. يتطلب بالضرورة تظافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه حكومة الدبيبة”.

وقال رئيس الحكومة الليبية الجديدة، إن حكومة الدبيبة “لازالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس استنادا على فرض الأمر الواقع واستغلالا لحرص الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري”.

ودعا باشاغا، “كافة الأطراف على التعامل بإيجابية في سبيل إنجاز المسار الدستوري. الذي سيكون أساسا للانتخابات التي تعهدت حكومته ولا زالت بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجستي. وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا”.

ورحب بـ “مساعي البعثة الأممية وجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بشأن دعم المسار الدستوري من خلال اللجان الدستورية التي يتم اختيارها من مجلسي النواب والأعلى للدولة”.