النفط يقفز بنسبة 5 بالمائة نتيجة تعطل خط أنابيب بحر قزوين

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قفزت أسعار النفط بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى أكثر من 121 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء. حيث أدت الاضطرابات في صادرات الخام الروسية والكازاخية عبر خط أنابيب اتحاد خط أنابيب بحر قزوين إلى زيادة المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

ويضيف هذا الوضع إلى مخاوف السوق بشأن التأثير المضاعف للعقوبات الشديدة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا.

ويعتبر خط أنابيب بحر قزوين خط إمداد مهم للأسواق العالمية، حيث يحمل حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا. من الدرجة الخام الرئيسية في كازاخستان أو 1.2 بالمائة من الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.12 دولار بنسبة 5.3 بالمائة، إلى 121.60 دولارا. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.66 دولار بنسبة 5.2 بالمائة، إلى 114.93 دولار للبرميل.

وإثر غزو روسيا لأوكرانيا قبل شهر وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شديدة على تلك الدولة. مما أدى إلى تعطيل تجارة النفط العالمية.

وتصدر روسيا ما بين 4 ملايين و5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر في العالم بعد المملكة العربية السعودية.