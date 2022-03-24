الناتو يتفق على تعزيز الجناح الشرقي دون نشر أي قوة برية في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

اتفق قادة الناتو أثناء اجتماعهم الطارئ المنعقد في بروكسل، اليوم الخميس، على تعزيز الجناح الشرقي للتحالف من خلال نشر 4 مجموعات قتالية في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا.

كما اتفق القادة المجتمعون على تعزيز الدعم لأوكرانيا. بما في ذلك الدفاع عنها ضد أي تهديدات كيميائية أو نووية أو سيبرانية.

وصرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، ردا على سؤال بخصوص نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا. بأن قادة الحلف اتفقوا على “عدم نشر أي قوات برية في أوكرانيا. لما يحمله ذلك من خطورة التداعيات التي يمكن أن تنتج عن خطوة كهذه”.