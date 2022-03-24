العقوري يؤكد على ضرورة احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان

أخبارليبيا24

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري. على ضرورة احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان.

وأضاف العقوري خلال مباحثات مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا ليزلي أوردمان. أن دور البرلمان يمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح أن هذه الحكومة تمثل جميع الأطراف الليبية. حرصاً على أن تحظى بالإجماع الذي سيؤهلها للعمل للتحضير للانتخابات وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف رئيس اللجنة. أن تجاهل ذلك سيؤدى إلى آثار خطيرة على المسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة .

ودعا المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز للعمل على التنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي تم اختيارها من قبل مجلس النواب للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد على ضرورة الاستماع إلى وجهات النظر من كافة مناطق ليبيا وليس الاكتفاء بمنطقة معينة ، وكذلك إعطاء الأولوية للعمل المشترك للاهتمام بالجنوب الذي يعاني ظروفا سيئة.

ورحب باستمرار التعاون في مجال الاقتصاد و الهجرة والتنمية المحلية، كما تبادل الجانبان أيضاً شرح وجهات النظر لكل منهما حول القضايا المختلفة.

ومن جهته، أكد نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا وضرورة استمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر.

وشدد على ضرورة أن تكون الأولوية لتنظيم الانتخابات وإعداد الظروف المناسبة لنجاحها وفقا للقاعدة الدستورية.