 وزارة الاقتصاد والتجارة: قرار تحديد أسعار السلع مزور

23 مارس، 2022 11:00 ص
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أخبار ليبيا 24

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار لتحديد بعض أسعار السلع، واصفة إياه بـ”المزور”.

ولفتت الوزارة في بيان لها، أن قرار تحديد أسعار بعض السلع؛ قيد الدراسة والإعداد.

مشيرة أنه سيتم نشره فور اعتماده على الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد حويج طرح، الثلاثاء. اتخذ حزمة إجراءات جديدة؛ لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في السوق.

يشار إلى أن عدد من منصات التواصل الاجتماعي تداولت قرار لتحديد أسعار السلع.

23 مارس، 2022 11:00 ص
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