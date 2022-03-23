نورلاند: المجتمع الدولي يدعم مبادرة وليامز

أخبار ليبيا 24

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية أكد نورلاند أن “هناك الكثير من الاصطفاف حولها”. لافتا إلى أن المجتمع الدولي يدعم أيضًا هذه المبادرة.

وأوضح نورلاند أنه يرغب في أن ينضم الليبيون لدعم هذه العملية. وتابع “نحن متفائلون أن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت”.

وجدد نورلاند، الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل، قائلاً: “سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل. وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلًا غير آجل”.

وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبية والعالمية، قال نورلاند: “هناك إدراك عام. بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمية مهمة في هذه الآونة”.

مشددا على ضرورة ضمان أن يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح. وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة إلى حيث يجب أن تذهب. ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، داعيا الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الآلية.