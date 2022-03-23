نتيجة لنجاح تدابير مكافحته.. تحسن ترتيب ليبيا في مؤشر الإرهاب العالمي

أخبار ليبيا24

عانت ليبيا لسنوات من الإرهاب الذي حوّلت تنظيماته البلاد إلى جحيم وارتكبت أبشع الجرائم الوحشية التي سجلها التاريخ.

بيْد أن تصدي الليبيين له والتحامهم من قواتهم المسلحة كان من أهم الركائز في مكافحته والانتصار عليه بعد أن كادت البلاد أن تسقط في مستنقع دام لا قرار له.

في نسخته التاسعة أظهر مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام. تحسنًا في تصنيف ليبيا العالمي والإقليمي. فبعد أن كانت البلاد تصنف في الترتيب الـ16 بمؤشر العام 2020 حلّت ليبيا بالمرتبة الـ26 عالميا لهذا العام.

ويقدم مؤشر الإرهاب العالمي ملخصا شاملا للاتجاهات والأنماط العالمية الرئيسة للإرهاب خلال عام 2021. كما أنه يحلل الجوانب الحيوية للإرهاب مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يحدث فيها. وكيف يتغير الإرهاب بمرور الوقت. وكذلك الدوافع الجيوسياسية والأهداف الأيديولوجية للجماعات الإرهابية والاستراتيجيات التي يستخدمها الإرهابيون.

ويضع المؤشر لكل دولة درجة على سلم درجات من 10 إلى صفر، بحيث تكون الدول الأكثر عُرضة للإرهاب أقرب لدرجة 10 وأقلها أقرب لدرجة صفر.

وقد أظهر المؤشر أن تأثير الإرهاب في ليبيا خلال العام 2021 وجزء من العام 2022 “متوسط” بدرجة وصلت إلى أكثر بقليل من 5 درجات، ما يشير إلى تحسن ملحوظ.

تحسن مؤشر الإرهاب في ليبيا

وذكر التقرير أن ليبيا تعد كم أكبر الدول التي شهدت تحسنا في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأرجع التقرير الانخفاض الملحوظ في الوفيات المنسوبة إلى داعش كنتيجة لنجاح تدابير مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الدول.

وبيّن أن تنظيم الدولة “داعش” كان مسؤولاً عن جميع الهجمات الإرهابية الثلاثة في عام 2021، مما أسفر عن أربع وفيات.

وقال إن هذه الوفيات حدثت نتيجة نفس الهجوم الذي نفذ فيه انتحاري بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة مجهول عدد الآخرين عند نقطة تفتيش”.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت تحسنًا عامًا في تأثير الإرهاب العام الماضي، مع تحسن 16 دولة.

وذكر التقرير، أن الوفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكلت 39 في المائة. من الإجمالي العالمي في الوفيات بسبب الإرهاب بين عامي 2007 و2021.

وأكد أن تنظيم داعش كان من أكثر الجماعات الإرهابية دموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولفت التقرير إلى أن لدى الأردن والمملكة العربية السعودية وليبيا أكبر تحسن يسجل في المنطقة.

انخفاض حجم الوفيات

واستعرض التقرير حجم الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2021. وقال إنها انخفضت بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 7142 حالة وفاة وتشكل الآن ثلث ما كانت عليه في ذروتها في عام 2015.

واعتبر أن الانخفاض الطفيف في الوفيات كان نتيجة لانخفاض تأثير الإرهاب في 86 دولة.

وقال إن عدد الهجمات ارتفع على مستوى العالم بنسبة 17 في المائة إلى 5226. غير أن خطورة الهجمات المميتة انخفضت من 1.6 حالة وفاة لكل هجوم إلى 1.4 حالة وفاة لكل هجوم خلال فترة 12 شهرًا.